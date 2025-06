Für das leibliche Wohl, jedenfalls dem im Weinglas, sorgt Schwaz beim Weinfest. Abenteuerlustige haben beim Innsbruckathlon am Samstag und Sonntag, ihren Körper zu stählen. Und den Geist stärken können all jene, die zu den Feuern an den Abenden nach dem Herz-Jesu-Freitag innehalten.

© Angélica Morales, gepa, Axel Springer