Geldschulden in Tirol: Jimi Blue Ochsenknecht kommt noch am Donnerstag vor Haftrichter

Innsbruck/Hamburg - Der wegen Geldschulden vorläufig festgenommene Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht soll noch im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem Termin werde dann entschieden, ob der 33-Jährige in Festhaltehaft bleibe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg der dpa. "Das muss auch heute passieren, weil man ihn auf Grundlage des internationalen Haftbefehls nicht länger als 24 Stunden festhalten kann."

Wann genau die Entscheidung feststeht, konnte die Sprecherin nicht sagen. Ochsenknecht war am Mittwochnachmittag am Hamburger Flughafen wegen eines gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls vorläufig festgenommen worden. Er wurde gesucht, weil er eine Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro an ein Tiroler Hotel vom Dezember 2021 nicht bezahlt haben soll, wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft sagte.