Uznik klettert beim Boulder-Heimweltcup in Innsbruck ins Finale

Innsbruck – Nicolai Uznik hat das Boulder-Finale beim Kletter-Heimweltcup in Innsbruck erreicht. Der 24-jährige Kärntner belegte am Donnerstag im Halbfinale der besten 24 Athleten Rang sieben, die Top 8 kämpfen am Abend (19.20 Uhr/live ORF Sport +) um den Sieg. Am stärksten performte am Vormittag der Japaner Sorato Anraku, der drei Tops erreichte und eine Wertung von 84,8 Punkten erzielte, vor dem Südkoreaner Lee Do-hyun (84,5). Uznik kam auf 39,8 Zähler.