Liebesentzug beendet: Shiffrin kann nach drei Monaten Herzblatt Kilde in die Arme schließen

Das prominenteste Ski-Liebespaar der Welt ist endlich wieder vereint! Drei lange Monate mussten Mikaela Shiffrin und ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde aufeinander verzichten. Die US-Amerikanerin trainierte in den Staaten und musste auch einige Termine absolvieren, Kilde schuftete in seiner Wahl-Heimat Innsbruck und in Norwegen nach seinem Wengen-Sturz vor eineinhalb Jahren an seinem Comeback. Zuletzt sahen sich die beiden Skistars beim Weltcup-Finale in Sun Valley (USA) Mitte März.