Drogenbericht 2024 zeigt Anzeigenplus und Cannabis weiter im Spitzenfeld

Wien – Die Polizei hat im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent mehr Anzeigen im Bereich der Suchtmittelkriminalität registriert als 2023. Dabei sticht vor allem ein Plus um mehr als ein Zehntel bei Verbrechen heraus. Die weiterhin am häufigsten sichergestellte Droge bleibt Cannabis mit einer Gesamtmenge von rund 2,5 Tonnen. Einen Anstieg gab es bei Kokain, einen Rückgang um mehr als 50 Prozent hingegen bei Heroin. Diese Zahlen präsentierte das Bundeskriminalamt am Donnerstag.

Insgesamt 37.310 Anzeigen fielen 2024 für die Polizei an. "Es ist zwar kein Allzeithoch, aber dennoch sehr hoch", sagte der Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer am Donnerstag mit Verweis auf die Zunahme bei den Anzeigen. Neben dem Anstieg bei Verbrechenstatbeständen gebe es auch eine Zunahme um mehr als fünf Prozent bei den Vergehen. Insgesamt mache die Suchtmittelkriminalität rund sieben Prozent an der Gesamtkriminalität in Österreich aus.