Im Jahr der Isel: Ausstellung lädt zur Entdeckungsreise auf dem Gletscherfluss

Im Teil „Die Isel – Osttirols mächtiger Gletscherfluss“ geht es um naturkundliche, sportliche oder flussbauliche Besonderheiten. Dabei wird der Tourismus mit dem Iseltrail genauso thematisiert wie Aufweitungen oder Ausschotterungsbecken am Flusslauf. Teil zwei spricht das Gefühl an. Hannelore Nennings „Isel – Aquarelle und Radierungen“ zeigt die unfassbare Schönheit des Flusses, vom Ursprung am Umbalkees über die Umbalfälle bis zur Mündung in Lienz.