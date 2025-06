Neue Gäste trudeln ein: Und die Braut zeigt das erste von 27 Kleidern

Der Party-Marathon hat begonnen. Neben dem milliardenschweren Kardashian-Clan trudelte auch Orlando Bloom von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig ein. Und zwar ohne Katy Perry, sie hat sich von Orlando Bloom getrennt.

Venedig – Der Hochzeits-Countdown läuft. Amazon-Gründer und Multi-Milliardär Jeff Bezos zeigte sich gut gelaunt mit seiner Verlobten Lauren Sánchez. Die beiden Verliebten verließen ihr Hotel, bestiegen ein Wassertaxi und winkten der Menge zu. Die angehende Braut präsentierte sich in einer gestreiften One-Shoulder-Robe von Alexander McQueen. 26 andere Party-Outfits sollen noch folgen.

Kim Kardashian in einem Look von Balenciaga.

Immer mehr Superstar-Gäste trudeln in der Lagunenstadt ein. Unter ihnen auch Schauspieler Orlando Bloom. Angeblich als Single. Jüngsten Gerüchten zufolge ist der Hollywood-Star nicht mehr mit Sängerin Katy Perry zusammen. Insider berichteten, das Paar würde die Trennung noch nicht verkünden, sollte sich an ihrem Familienstatus doch noch etwas ändern und die Wogen geglättet werden können. Bloom und die Sängerin haben die vierjährige Tochter Daisy. Perry soll gerade durch Australien touren und angeblich nicht auf der Hochzeit erscheinen.

Unglücklich wirkte der Schauspieler nicht. Gemeinsam mit dem milliardenschweren Kardashian-Clan traf sich der Hollywood-Star mit Fashion-Designer Domenico Dolce zum Mittagessen am Luxus-Hotel „The Gritti Palace“ und flirtete ganz offensichtlich mit Kim Kardashian. Die 44-Jährige war gemeinsam mit Mama Kris Jenner und ihrer Schwester Khloé angereist.

Kris Jenner steigt gut gelaunt in ein Wassertaxi.

Ebenfalls gesichtet wurden der ehemalige Footballspieler Tom Brady und TV-Moderatorin Oprah Winfrey, Jordaniens Königin Rania sowie der US-Filmproduzent Brian Grazer mit seiner Frau Veronica Smiley Grazer. Sie alle wurden vom Flughafen mit einem Wassertaxi abgeholt. Ivanka Trump und Designerin Diane Von Fürstenberg reisten bereits am 24. Juni an. Leonardo DiCaprio und sollen auf der Gästeliste stehen. Medienberichten zufolge wurden mindestens 95 Privatjets für Landungen in Venedig angemeldet.