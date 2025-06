Ein Motorradlenker ist am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Auto in Osttirol schwer verletzt worden. Zu der Kollision kam es zu Mittag auf einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Matrei. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen, der Autolenker (47) blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. (TT.com)