Stocker nach EU-Gipfel: "Es waren alle Themen sehr intensiv"

Durchaus zufrieden zeigte sich Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit dem Verlauf des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel, der kurz vor Mitternacht zu Ende gegangen war: "Ich glaube, wir haben eine sehr herausfordernde geopolitische Situation, und das spiegelt auch die Intensität dieses Tages wider. Es waren alle Themen sehr intensiv", resümierte der Regierungschef nach dem Gipfel vor Journalisten.

Zu den beiden Staaten, die beim EU-Gipfel ihrem Blockiererimage gerecht wurden, meinte Stocker: "Die Slowakei hat die Sanktionen gegen Russland immer mitgetragen. Bei diesem 18. Paket hat die Slowakei Sorge, weil sie eine Verbindung sieht mit einem generellen Einfuhrverbot von russischen Energieträgern in die EU. Das ist ernst zu nehmen." Und dass etwa das Ukraine-Kapitel der Schlussfolgerungen nur von 26 Staaten, also ohne Ungarn, angenommen wurde, "ist kein Novum. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, und das kann auch wieder so sein. Aber es hat nichts daran geändert, dass die Sanktionen wirksam sind."