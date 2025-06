34 Leichen in mexikanischem Massengrab

In einem Massengrab im Nordwesten Mexikos sind nach Angaben der Behörden 34 Leichen gefunden worden. Sie seien bei Bauarbeiten in dem Ort Zapopan im besonders von Bandengewalt betroffenen Bundesstaat Jalisco entdeckt worden, sagte der örtliche Staatsanwalt Salvador González am Donnerstag vor Journalisten. Nach der Analyse der bereits im Februar entdeckten menschlichen Überreste seien nun "34 Personen" gezählt worden.