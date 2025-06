Parteitag der steirischen FPÖ mit Kunasek-Wiederwahl

Die steirische FPÖ hält am Freitagabend in der Halle A der Messe Graz ihren Parteitag ab - es ist dies der erste der Freiheitlichen als Landeshauptmannpartei. Geplant sind der übliche Bericht und die Ansprache von Landesparteichef Mario Kunasek - nach der Landtagswahl im November 2024 zum Landeshauptmann avanciert - sowie die Wiederwahl Kunaseks, der als unumstritten gilt. Zudem werden u. a. seine Stellvertreter, das Landesparteipräsidium und der Landesparteivorstand gekürt.

Beim 35. ordentlichen Landesparteitag der steirischen FPÖ am 14. Mai 2022 in Graz war Kunasek - damals noch Klubchef im Landtag - mit 96,6 Prozent der Stimmen als Parteichef bestätigt worden. Damals hatte er verkündet, Ziel bei der Landtagswahl 2024 sei es, wieder in der Landesregierung vertreten zu sein. Kunaseks Freiheitliche und die bei der Wahl von der Spitze verdrängte steirische ÖVP hatten sich relativ rasch auf eine blau-geführte Koalition geeinigt. Bundesparteichef Herbert Kickl wird beim Landesparteitag aus familiären Gründen nicht anwesend sein.