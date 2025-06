ÖSV-Ass erklärt seinen Rücktritt: „Erreiche körperlich nicht mehr das höchste Niveau“

„Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war ein langer Prozess. Skifahren war schließlich immer meine große Leidenschaft und wird es auch immer bleiben“, wurde die Bezauerin in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

„Nach all den Verletzungen habe ich immer wieder versucht, mich zurückzukämpfen, und das ist mir größtenteils auch gelungen. Während der letzten Reha- und Vorbereitungsphase für die kommende Saison habe ich gemerkt, dass ich körperlich nicht mehr das höchste Niveau erreiche, das nötig ist, um vorne mitmischen zu können. Deshalb ist es nun an der Zeit, auf die Signale meines Körpers zu hören und ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen“, erklärt Elisabeth Kappaurer.