Hören, staunen und entdecken

Im AUDIOVERSUM Science Center in Innsbruck wird der Hörsinn zum Erlebnis.

Was passiert im Ohr, wenn wir hören? Und was hat das alles mit einer Achterbahnfahrt zu tun? Im AUDIOVERSUM Science Center in Innsbruck wird der Hörsinn zum Erlebnis. Die einzigartige Mischung aus Wissenschaft, Technik und Interaktivität begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen.