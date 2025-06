RUECKENWIND: Leidenschaft für Outdoorsport

RUECKENWIND ist dein kompetentes Fachgeschäft für Ausdauersport mitten in den Alpen. In unseren Shops in Seefeld und Innsbruck findest du alles rund um Langlauf, Laufen und Trailrunning – individuell abgestimmt auf dein Können, vom motivierten Einsteiger bis zum ambitionierten Sportler. Wir nehmen uns Zeit für persönliche Beratung und bieten dir eine sorgfältig ausgewählte Produktpalette auf höchstem Qualitätsniveau. Zusätzlich verleihen wir in Seefeld moderne, hochwertige E-Bikes – ideal für deine Tour durch die beeindruckende Bergwelt. Unsere Leidenschaft für Outdoorsport spiegelt sich in allem wider, was wir tun.