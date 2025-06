Kupferkabel von Baustelle in Innsbruck gestohlen, Baucontainer in Wörgl aufgebrochen

Innsbruck – Kürzlich kam es in Tirol zu mehreren Diebstählen und Einbrüchen auf Baustellen. In Innsbruck wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend (17 Uhr) und Donnerstagfrüh (7 Uhr) ein 12 Meter langes Kupferkabel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro.