Mister „Mission Impossible“: Komponist Lalo Schifrin ist tot

Lalo Schifrin gewann mehrere Grammys. Zudem war er sechsmal für einen Oscar nominiert – unter anderem für "Cool Hand Luke", "The Fox", "The Amityville Horror" und "The Sting II". Im Jahr 2019 erhielt er einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk.

Sein bekanntestes Werk, die Titelmelodie der Fernsehserie „Mission: Impossible“ - im deutschsprachigen Raum lief sie zunächst unter dem Namen „Kobra, übernehmen Sie!“ - entstand unter besonderen Umständen. Ohne den Vorspann zu sehen, sollte Schifrin die Titelmelodie komponieren: „Du musst die Noten ohne irgendwas auf dem Bildschirm schreiben“, habe man ihm gesagt, erinnerte sich Schifrin später. „Wir richten uns nach deiner Musik. Gib uns etwas Rhythmisches.“ Die daraus resultierende Komposition im ungewöhnlichen 5/4-Takt wurde weltberühmt. Als „Mission: Impossible“ 1996 mit Tom Cruise in der Hauptrolle ein Kino-Comeback feierte, führte an der einprägsamen Melodie kein Weg vorbei. Auch in „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, dem achten und (vorerst) letzten Teil der Reihe, ist das Thema zu hören.