Schneiderkapelle in Hall: 600 Jahre altes Juwel wird zu einzigartigem neuem Kulturort

Lange war die ehemalige Schneiderkapelle in der Haller Altstadt fast vergessen – am Sonntag eröffnet die Pfarre das aufwendig renovierte Ensemble als neues Kulturzentrum. Mit wieder freigelegten gotischen Fresken und einem neu entdeckten spätromanischen Gebäude ist die Anlage eine kleine Sensation. Die TT durfte vorab Einblick nehmen.

Hall – Am Sonntag wird mitten in der Haller Altstadt ein außergewöhnlicher neuer – zugleich denkbar geschichtsträchtiger – Kulturort feierlich eröffnet: Die ehemalige Schneiderkapelle, ein denkmalgeschütztes Ensemble südlich der Stadtpfarrkirche, präsentiert sich nach zweijährigen aufwändigen Revitalisierungsarbeiten als neues „Kultur- und Gedächtniszentrum“ der Pfarre St. Nikolaus.

Die Geschichte des nur äußerlich unscheinbaren Juwels (auch als „Schneiderkirchlein“ bekannt) reicht weit zurück: Um 1410, also vor über 600 Jahren, wurde von Heinrich Reichschneider, einem einflussreichen Bürger jener Zeit, und seiner Frau Elspeth eine Liebfrauenkapelle gestiftet, am mittelalterlichen Friedhof neben der Pfarrkirche.

Nun ist im revitalisierten Baudenkmal – das acht Meter in die Tiefe reicht – wieder alles zu sehen: Mauerwerk und Boden des 700 Jahre alten Wohnbaus ebenso wie die beeindruckenden Fresken der Kapelle aus dem 15. Jahrhundert, laut Walter Hauser „der größte Neufund gotischer Wandmalereien der vergangenen Jahrzehnte in Tirol“.

Gut zu erkennen ist unter anderem eine Reihe von Heiligen mit plastisch in den Putz eingedrückten Heiligenscheinen. Dominiert werden die Fresken von einer Darstellung der heiligen Barbara, Schutzpatronin des für Hall so zentralen Bergbaus, nebst Kelchen. Auch ein später an die Kirchenwand gemaltes, vom Chronisten Ignaz Mader (um 1830) beschriebenes Schneiderwappen ist heute wieder wunderbar zu sehen.

Am Franz-Reinisch-Platz selbst befindet sich zudem ein besonderes Kunstwerk, das an die zahllosen Opfer des NS-Regimes erinnert – die wuchtige Bronzeskulptur „geköpft“ von Lois Anvidalfarei.

Übrigens: Am Platz zwischen Pfarrkirche und Schneiderkapelle kam es im heurigen Frühjahr zu Grabungsarbeiten für eine Drainage, für die Heizung des neuen Kulturzentrums mittels Erdwärme musste zudem 150 m tief hinuntergebohrt werden. Betroffen war davon der ehemalige Friedhof, was in Hall auch für Kritik sorgte und die Archäologen vor keine einfache Situation stellte. Laut Patsch wurden Dutzende Gebeine fachmännisch geborgen, sie werden am Haller Friedhof beigesetzt.