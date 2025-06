Show ganz in Weiß? Bezos und Sánchez „schon längst verheiratet“

Was am Samstag auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden soll, ist also kein Akt der Verwaltung, sondern die Bühne einer Party-Trilogie. Die dreitägige Luxushochzeit in Venedig, die kolportierte zehn Millionen Euro kostet, sei laut italienischer Behörden „rein symbolischer Natur“.

Offiziell registriert wurde die Eheschließung im Standesamt von Venedig auch nicht, wie die Behörden gegenüber der Times of London weiter bestätigen. „Ich kann völlig ausschließen, dass sie nach italienischem Recht eine standesamtliche Trauung in Venedig haben werden“, sagte ein Beamter.

Der Grund dafür seien bürokratische Hürden: „Oftmals ist eine Ehe im Ausland in den USA nicht gültig oder schafft andere Probleme, daher ist es wahrscheinlich, dass sie bereits verheiratet sind“, erklärt ein renommierter Anwalt aus Florida gegenüber Page Six.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez haben Berichten zufolge einen umfangreichen Ehevertrag geschlossen, um das 244-Milliarden-Dollar-Vermögen von Bezos zu schützen. Drei prominente Scheidungsanwälte verrieten dies dem Portal Page Six. Dem Bericht zufolge ist der Ehevertrag überall einklagbar, egal wo die beiden heiraten. Anders sieht es mit der Scheidung aus: Diese kann laut Vertrag nur in Florida stattfinden, hier der Hauptwohnsitz des Paares ist. „Wenn sie Florida verlassen und nach New York als Hauptwohnsitz ziehen würden, müssten sie sich ebenfalls in New York scheiden lassen“, sagte einer der Anwälte.