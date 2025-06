Wiedereinführung der kalten Progression würde Budget helfen

Verteilungspolitisch sieht "Momentum" eine positive Wirkung. Einem Haushalt im untersten Einkommens-Fünftel kostet das wiedereingeführte Drittel an "kalter Progression" im kommenden Jahr nur zwölf Euro: Über die nächsten vier Jahre sind es in Summe 108 Euro - genau so viel, wie die höchsten 20 Prozent der Einkommen allein im ersten Jahr mehr zahlen. Der zusätzliche Beitrag des bestbezahlten Fünftels der Haushalte liegt in Summe über die kommenden vier Jahre bei 924 Euro oder 0,34 Prozent ihres Jahreseinkommens. Für Geringbezahlte ist die Mehrbelastung mit 0,15 Prozent auch relativ zum Einkommen betrachtet niedriger.