Apotheker wollen mehr Verantwortung für Patienten

Die Apothekerkammer drängt auf eine stärkere Rolle der Pharmazeuten in der Gesundheitsversorgung in Österreich. Der Ausbau der Telefonhotline 1450 sollte Synergien mit den Apotheken nutzen, sagte Kammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im Gespräch mit der APA. Sie denkt an ein zentrales telepharmazeutisches Beratungsangebot und assistierte Telemedizin über die Apotheken. Auch dass Patienten sich gleich dort impfen lassen könnten, hat Mursch-Edlmayr noch nicht abgeschrieben.

"Das sitzen wir aus", meinte die Kammerpräsidentin zuversichtlich zu dem Vorhaben, das während der Coronapandemie letztlich am Widerstand der Ärztevertreter gescheitert war. Ganz ohne Gesetzesänderungen ließen sich aber die anderen Pläne realisieren oder zumindest in einzelnen Regionen ausprobieren, zeigte sie sich überzeugt.

In zwei Bundesländern - einerseits im städtischen, andererseits im ländlichen Bereich - testen will die Standesvertreterin eine assistierte telemedizinische "Fast Lane". Gleich in der Apotheke könnten die Patienten via Webcam damit eine ärztliche Beratung einer "virtuellen Ordination" bekommen: aus Pharmazeutensicht auch eine Antwort auf die Arbeitskräftelücke im Medizinbereich gerade auf dem Land. Vorbild sei hier etwa die Schweiz. "Besser Tele-Arzt statt gar kein Arzt", betonte sie.