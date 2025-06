Wolff deutet baldige Vertragsverlängerung mit Russell an

Im Vertragspoker um die beiden Formel-1-Cockpits von Mercedes im kommenden Jahr hat Teamchef Toto Wolff eine baldige Verlängerung mit George Russell angedeutet. "Wir haben mit unseren Juniorfahrern eine Struktur, dass wir sehr langfristige Verträge haben. Das ist auch mit George so. In Wahrheit haben wir immer die Option", sagte der Wiener in einer Presserunde in Spielberg mit heimischen Medien. Diese Option müsse nun zeitnah gezogen werden, "auch aus Respekt ihm gegenüber".