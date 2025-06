Sloweniens Kletter-Star Garnbret schlägt erneut in Innsbruck zu

Innsbruck ‒ Die Slowenin Janja Garnbret hat das Boulder-Finale beim Kletter-Weltcup in Innsbruck in beeindruckender Manier für sich entschieden. Die zweifache Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin setzte sich am Freitag vor tausenden Zuschauern mit 99,3 Punkten klar vor der Französin Oriane Bertone (69,8) und der Japanerin Anon Matsufuji (59,5) durch. Österreicherin war keine am Start, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Jessica Pilz hatte wegen einer Fingerverletzung abgesagt. Am Samstag und Sonntag folgen in Innsbruck Halbfinale und Finale im Vorstieg. (APA)