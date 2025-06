Genuss und Klang: Weinfest Kufstein verspricht ein unvergessliches Wochenende

Kufstein lädt am 11. und 12. Juli zum Weinfest im Stadtpark ein, wo edle Weine und musikalische Klänge die Besucher verzaubern.

Kufstein – Im Stadtpark von Kufstein wird am Freitag und Samstag ein besonderes Genussereignis zelebriert: das Weinfest. Von 17 bis 23 Uhr können Besucher in sommerlicher Atmosphäre edle Weine verkosten, gemütlich flanieren und gesellig beisammen sein. Winzer:innen aus renommierten österreichischen Weinregionen präsentieren ihre besten Tropfen und laden zum Entdecken ihrer Geschichten und Empfehlungen ein.

Feinschmecker und Weinliebhaber erwartet ein Fest mit authentischem Flair. Von Hütte zu Hütte kann man durch die Vielfalt der Weingüter kosten. Am Freitag wird um 18 Uhr der aktuelle Jahrgang des Kufstein-Weines vorgestellt – eine besondere Geste der Partnerstadt Langenlois, die seit 2016 jährlich einen Weinberg der Festungsstadt widmet.

Neben dem Wein stehen Musik und Kulinarik im Mittelpunkt. Die Jazzophoniker sorgen am Freitagabend von 19 bis 23 Uhr für stimmungsvolle Klänge, während am Samstagabend TMP – Tyrol Music Project musikalisch verwöhnt. Die Kufsteiner Gastronomiebetriebe bieten liebevoll zubereitete Speisen an, und frisches Quellwasser sowie Soda stehen kostenfrei bereit – ideal für einen belebenden G'spritzten.