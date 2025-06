Schwere Körperverletzung in Zams: Mann ging mit Bierflasche auf Kontrahenten los

Ein verbaler Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Freitagabend in Zams. Ein 35-jähriger Tscheche und ein 43-jähriger Slowake tranken zunächst in einer Wohnung gemeinsam Alkohol. In der Folge kam es zu einem Streit, der in ein Handgemenge ausartete. Dabei verletzte der 35-Jährige den Älteren mit einer zersprungenen Bierflasche im Gesicht.