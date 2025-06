Ski-Ass nach Kreuzbandriss unter der Haube: „Schönstes Podium meines Lebens“

Im Jänner zog sich Frankreichs Speed-Ass Blaise Giezendanner in Wengen einen Kreuzbandriss zu, nun heiratete der 33-Jährige seine große Liebe.

Chamonix ‒ Die vergangene Ski-Saison war für Blaise Giezendanner schon vor dem WM-Höhepunkt in Saalbach-Hinterglemm beendet, nun hat der 33-jährige Franzose sein privates Glück gefunden. Wenige Monate nach seinem in Wengen erlittenen Kreuzbandriss heiratete der frühere Kitz-Abfahrts-Dritte im Kreis seiner Freunde und Familie.

„Umgeben von meiner Familie, meinen Freunden und all meinen Ski-Teamkollegen erlebte ich das schönste Podium meines Lebens“, schrieb Giezendanner auf Instagram. „Danke, dass ihr alle da wart, dass ihr so viel Wärme, Lachen, sogar ein paar Tränen gebracht habt ‒ und vor allem so viel Liebe.“ (tt.com)