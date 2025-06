Metallteil fiel von Decke: Mehrere Verletzte bei Springsteen-Konzert in Deutschland

Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Betroffen waren zwei Frauen (22 und 50) und ein Mann (48). Sie konnten das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen, so der Sprecher.

Am Freitagabend waren Tausende Fans zum Konzert von Bruce Springsteen in die Veltins Arena gekommen. Es war der dritte und letzte Auftritt in Deutschland des Musikers seiner Europatournee. Zuvor war er bereits in Berlin und Frankfurt aufgetreten. (APA, dpa)