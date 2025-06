Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge, Explosion und Brände in Odessa

Das ukrainische Militär und der Geheimdienst haben bei einem Angriff auf einen russischen Militärflugplatz mehrere Kampfjets zerstört oder beschädigt. Getroffen worden seien Jagdbomber auf dem Flugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd, so der Generalstab in Kiew. Unterdessen griffen russische Kampfdrohnen in der Nacht auf Samstag die südukrainische Hafenstadt Odessa an. Es gab zwei Tote.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU, der ebenfalls an der Aktion in Marinowka beteiligt war, wurden bei dem Angriff am Freitag zwei Maschinen zerstört und zwei weitere beschädigt. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

In der Nacht auf Freitag

Die russischen Su-34 bilden das Rückgrat der taktischen Luftwaffe. Von dort aus würden ukrainische Stellungen mit Bomben und Raketen beschossen, heißt es in der Meldung. Demnach fand der Angriff in der Nacht zum Freitag statt. Der Stützpunkt liegt den Angaben zufolge in Marinowka nahe der Millionenstadt Wolgograd - mehrere hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Von der russischen Armee liegt zunächst keine Stellungnahme vor.

Für diesen Zeitraum hatte das russische Verteidigungsministerium den Abschuss von 13 Drohnen über der Region Wolgograd gemeldet. Nach Angaben des Gouverneurs Andrej Botscharow wurden zwei Landkreise und die Stadt Wolschski attackiert.

Anfang Juni hatte die Ukraine einen Überraschungsangriff auf Russlands strategische Bomberflotte gestartet. Drohnen, die auf Lkw versteckt nah ans Ziel gebracht wurden, griffen Militärflugplätze teilweise mehrere tausend Kilometer von der Grenze entfernt an. Eigenen Angaben nach zerstörte Kiew dabei bis zu 40 Kampfbomber. Unabhängig bestätigen ließ sich schwere Schäden an mehr als 10 Maschinen.

Explosion und Brände in Odessa

In Odessa habe es eine Reihe von Explosionen gegeben, dazu seien in einigen Stadtteilen Brände ausgebrochen, berichteten die ukrainischen Medien sowie Bürgermeister Hennadi Truchanow. „Odessa, sei wachsam. Begebt euch an sichere Orte“, schrieb Truchanow auf der Plattform Telegram. Beim Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohnhaus in der ukrainischen Hafenstadt sind den örtlichen Behörden zufolge zwei Menschen getötet worden. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Helfer in den Trümmern die Leichen eines Ehepaares, berichtete Regionalgouverneur Oleh Kiper. Mindestens 14 weitere seien verletzt, teilte Kiper mit. Darunter seien drei Kinder, eines davon schwebe in Lebensgefahr.