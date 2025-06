Notfallalarm für sechs Osttiroler Gemeinden: Brand am Recycling Hof in Nußdorf-Debant

Nußdorf-Debant – Anrainer, die in der Gegend des Recycling Hofes in Nußdorf-Debant in Osttirol wohnen, werden von der Feuerwehr angehalten, ihre Fenster zu schließen. Grund dafür ist ein um 13.26 Uhr ausgebrochenes Feuer am Bauhof, bei welchem unter anderem Kunststoffmüll brennt.