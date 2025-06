Notfallalarm für sechs Osttiroler Gemeinden: Brand am Recycling Hof in Nußdorf-Debant

Nußdorf-Debant – Anrainer, die in der Gegend des Recycling Hofes in Nußdorf-Debant in Osttirol wohnen, werden von der Feuerwehr angehalten, ihre Fenster zu schließen. Grund dafür ist ein um 13.26 Uhr ausgebrochenes Feuer bei der Abfallentsorgungsanlage Rossbacher, bei welchem unter anderem Kunststoffmüll brennt.