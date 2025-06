Verletzte, Explosionen und dicker Rauch: Großbrand in Osttirol hält Einsatzkräfte in Atem

Ein Großbrand wütet derzeit am Recycling Hof in Nußdorf-Debant in Osttirol. Die Bevölkerung wird angehalten, ihre Fenster und Türen zu schließen und das Gebiet um den Einsatzort zu meiden.

Nußdorf-Debant – Anrainer, die in der Gegend des Recycling Hofes in Nußdorf-Debant in Osttirol wohnen, werden von der Feuerwehr angehalten, ihre Fenster zu schließen und sich nicht im Umkreis aufzuhalten. Grund dafür ist ein um 13.26 Uhr ausgebrochenes Feuer bei der Abfallentsorgungsanlage Rossbacher, bei welchem unter anderem Kunststoffmüll brennt.

„Die Löscharbeiten scheinen sich schwierig zu gestalten“, heißt es von der Leitstelle Tirol. Vor Ort sind die Feuerwehren Nußdorf-Debant, Lienz, Lavant, Gaimberg, Dölsach und Amlach mit insgesamt 200 Einsatzkräften. Die Feuerwehrleute mussten sich allerdings vorübergehend zurückziehen, da sich die Brandbekämpfung als zu gefährlich gestaltete.

© Catharina Oblasser

„Die Lage hat sich zugespitzt. Der Brand hat sich auf die ganze Halle ausgeweitet“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Es habe bereits Explosionen gegeben. Die Einsatzkräfte hätten sich die zurückziehen müssen, die Situation sei zu gefährlich gewesen. Die Brandbekämpfung werde aus größerer Distanz mit Wasserwerfern fortgeführt. Auch der Bahnverkehr zwischen Lienz und Oberdrauburg wurde vorübergehend eingestellt.

Erst hieß es, der Strom in der Umgebung soll abgeschaltet werden. Dies ist nun jedoch nicht der Fall. Aus Kufstein rückt derzeit eine Drohne an. Es gebe bereits fünf verletzte Personen, die ins Krankenhaus Lienz eingeliefert wurden.

© foto-webcam.eu

Es wurde bereits ein behördlicher Alarm, ein sogenannter AT-Alert, an alle in diesen Gemeinden eingeloggten Mobiltelefone ausgeschickt. Die Bevölkerung in den Gemeinden Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach und Dölsach werden angehalten, Fenster und Türen zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten sowie das Gebiet im nahen Umkreis des Einsatzortes zu meiden. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.