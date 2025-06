Nach den Sonnwendfeuern am vergangenen Wochenende werden diesen Samstagabend in Tirol nun die Herz-Jesu-Feuer entzündet. Wir suchen wieder die schönsten Leserfotos. Aufgrund des Großbrandes in Osttirol appellierte das Land, auf jegliche Herz-Jesu-Feuer im Bezirk zu verzichten.