Mit Schreckschuss-Pistole gefeuert: Schütze hatte Cannabis-Plantage in der Wohnung

Freitagabend wurde die Polizei in Innsbruck zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Gegen 21.10 Uhr wurde gemeldet, dass in der Reichenau eine Person mit einer Schreckschusswaffe aus einem Gebäude auf Jugendliche schieße.

Die Polizisten machten den 32-Jährigen in seiner Wohnung aus und nahmen ihn fest. Bei der Festnahme entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes eine Cannabis-Plantage und Suchtmittel in Form von Cannabis sowie Ketamin.