Palmeiras im Club-WM-Viertelfinale - Chelsea muss warten

Palmeiras steht als erstes Team im Viertelfinale der Fußball-Club-WM. Der Traditionsclub aus São Paulo setzte sich am Samstag in Philadelphia im brasilianischen Duell mit Meister Botafogo aus Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung durch. Die zweite Begegnung zwischen Chelsea und Benfica Lissabon musste beim Stand von 1:0 für die Engländer in der 86. Minute wegen eines aufziehenden Gewitters in Charlotte unterbrochen werden. Der Sieger trifft am Freitag auf Palmeiras.

Es war bereits die sechste längere Spielunterbrechung, die beim neuen Großturnier in den USA notwendig geworden war. In vielen Bundesstaaten gibt es Gesetze, wonach bei Großveranstaltungen ein Sicherheitsprotokoll zum Einsatz kommt, wenn sich im Umkreis von zehn Meilen (rund 16 km) eine Gewitterzelle bildet. In Charlotte war noch kein Tropfen Regen gefallen, als die Spieler in die Kabinen und alle Zuschauer von den Tribünen geschickt wurden. Während der Pause schien zeitweise die Sonne ins Bank of America Stadium.

Chelsea führte zu diesem Zeitpunkt durch einen Freistoßtreffer von Reece James. Der Kapitän der Londoner hatte Benficas Torhüter Anatoliy Trubin mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck überrascht (64.). Sein Team hatte schon bis dahin die besseren Chancen vorgefunden. Marc Cucurella tauchte bereits vor der Pause zweimal gefährlich vor dem Tor auf. Den ersten Versuch von Chelseas Linksverteidiger klärte Antonio Silva per Kopf vor der Linie (19.), beim zweiten reagierte Trubin glänzend (38.).

Das brasilianische Gipfeltreffen war nichts für schwache Nerven. Palmeiras behielt bei brütender Mittagshitze an der US-Ostküste die Oberhand - und das nicht unverdient. Der Vizemeister hatte bereits in der regulären Spielzeit die klareren Torchancen. Es dauerte aber bis in die 100. Minute, ehe "Joker" Paulinho das Goldtor gelang. Der 24-Jährige zog vom rechten Strafraumeck zur Mitte und rollte den Ball ins lange Eck. Der Torschütze, erst in der 63. Minute eingewechselt, wurde wenig später wieder aus dem Spiel genommen - er hatte seine Schuldigkeit getan.