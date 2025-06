Festnahmen und Verletzte bei Protesten in Belgrad

Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden bei regierungskritischen Massenprotesten in Serbiens Hauptstadt Belgrad hat es Festnahmen und Verletzte gegeben. Polizeichef Dragan Vasiljevic teilte mit, bei den Ausschreitungen am Samstag seien sechs Polizisten sowie zwei andere Menschen verletzt worden. Dutzende Demonstrierende wurden demnach festgenommen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Bereich der Regierungsgebäude, des Parlaments und rund um den Park im Einsatz. Nach Angaben der Organisation Archiv öffentlicher Versammlungen, die die Größe von Protestkundgebungen in Serbien schätzt, versammelten sich rund 140.000 Menschen auf dem Slavija-Platz. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich lediglich 36.000 Menschen an der Demonstration. Vučić -Anhänger aus dem ganzen Land hatten sich im nahe gelegenen Pionirski-Park zum Gegenprotest versammelt.