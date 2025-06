theaterzeit//Freistadt zwischen Jedermann und Elvis

Bei der "Culture Stage" am 20. Juli präsentieren sich Theater sowie Kulturvereine und -institutionen aus Bayern und Oberösterreich und bei der "Literaturzeit Freistadt" am 23. Juli - in Kooperation mit dem Budweiser Festival Literatura Zije! - gastieren unter anderem Reinhold Bilgeri, Tarek Leitner und Michael Stavaric. Bereits Tradition hat das Mühlviertler "Elvis-Movical" mit Rudi Hofer & The King: "The King - My Lebn" kommt am 29. Juli auf die Bühne.