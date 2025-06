Neusiedler See trotzt zu Sommerbeginn der Hitze

Der Wasserstand am Neusiedler See liege "im Nahbereich" zum Vorjahr, wenn dieser auch etwas geringer sei. Die Entwicklung über den Sommer lasse sich freilich noch nicht abschätzen. "Er hat aber noch einen gewissen Puffer", so Maracek. 2022 wurde der Tiefstwert seit 1965 um diese Jahreszeit gemessen, als der Wasserstand nur 115,12 Meter über Adria betrug.

Besonders erfreulich sei, dass die Lange Lacke, die in den vergangenen Jahren bereits ausgetrocknet war, heuer noch Wasser enthält. Hier und an der Östlichen Wörtenlacke etwa sammeln sich derzeit die Vögel. Der Großteil verfügt noch über Wasser, nur einzelne seien zur Gänze ausgetrocknet. "Wenn die Temperaturen hoch bleiben, kann es aber schnell gehen", so Knes. Durch Starkregen können sich Lacken, so sie intakt sind und der Boden noch dicht ist, kurzfristig auch wieder füllen. Ist dies nicht mehr der Fall, versickert der Regen rasch. Der Nationalpark führt ein engmaschiges Monitoring durch, misst den Salzgehalt und den Wasserstand der Lacken.