Mateschitz mit Stolz erfüllt: Grand Prix von Österreich bleibt bis 2041 im WM-Kalender

Spielberg – Der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring ist bis 2041 fixiert. Die Verlängerung des entsprechenden Vertrages durch die Formel 1 und Strecken-Eigentümer Mark Mateschitz um elf Jahre wurde am Sonntag in Spielberg im Rahmen des heimischen Motorsport-Höhepunktes bekanntgegeben. Schon vor zwei Jahren war die Partnerschaft der Formel 1 mit dem Red Bull Ring bis 2030 verlängert worden. Zuletzt war auch der GP in Miami bis 2041 in den WM-Kalender gehievt worden.