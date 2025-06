Gewessler zur Bundessprecherin der Grünen gewählt

Leonore Gewessler ist neue Bundessprecherin der Grünen. Beim Bundeskongress am Sonntag in Wien wurde sie mit 96,76 Prozent der Delegiertenstimmen zur Nachfolgerin von Werner Kogler gewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Sie nehme die Wahl „mit großer Vorfreude und Respekt“ an, sagte sie unter dem Applaus der 250 Delegierten.

Gewessler, zuletzt Koglers Vize in der Partei, ist das Öko-Aushängeschild der Grünen. Erst 2019 in die Bundespolitik gewechselt, konnte sie sich in der Koalition mit der ÖVP im Umwelt-, Energie- und Verkehrsressort profilieren. Gewählt wurde sie für eine dreijährige Funktionsperiode. Gekürt werden auch fünf weitere Mitglieder des Bundesvorstands und der Finanzreferent. Abgeschafft wird angesichts des Wechsels in die Opposition das Generalsekretariat, bisher mit Olga Voglauer besetzt. (APA)