Fahrflucht nach Unfall bei Überholmanöver in St. Ulrich: 31-Jähriger war stark alkoholisiert

St. Ulrich am Pillersee – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am Samstagabend im Gemeindegebiet von St. Ulrich am Pillersee gekommen. Ein 31-jähriger Ungar verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und setzte die Fahrt trotz Kollision und Sachschaden fort.