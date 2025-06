Paragleiter stürzte bei Flugmanöver in Achensee und verlor das Bewusstsein

Der 51-Jährige musste nach dem Unfall am Sonntag per Boot gerettet werden. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Zu einem eher ungewöhnlichen Notfall kam es am Sonntagvormittag am Achensee: Ein Paragleiter stürzte im Rahmen eines Kurses in den See und musste vor dem Ertrinken gerettet werden. Der 51-Jährige startete gegen 9.45 Uhr als Mitglied einer Trainingsgruppe vom Startplatz Bergstation Karwendel-Bahn und führte über dem Achensee im Bereich Pertisau Flugmanöver durch. Dabei war der Mann mittels Funkgerät mit seinem am Landeplatz wartenden Lehrer verbunden und wurde zusätzlich von einer Fluglehrerin mit einem eigenen Fluggerät begleitet.