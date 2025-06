Norris triumphierte in Spielberg vor Piastri, Antonelli räumte Verstappen ab

Spielberg – Lando Norris hat das McLaren-interne Duell um den Sieg beim Großen Preis von Österreich in Spielberg für sich entschieden. Der Brite gewann am Sonntag auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit 2,695 Sekunden Vorsprung auf seinen Stallrivalen Oscar Piastri, Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari.