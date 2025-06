31-Jähriger an Bushaltestelle in Innsbruck am Hals angegriffen und ausgeraubt

Ein 31-Jähriger ist am Samstagabend laut eigenen Aussagen an einer Bushaltestelle in Innsbruck beraubt worden. Der Vorfall soll sich gegen 22.15 Uhr an der Haltestelle „Vögelebichl“ zugetragen haben. Der Unbekannte habe ihn am Hals angegriffen, diesen mit beiden Händen umklammert und Geld gefordert, schilderte der Mann die Tat.