Großbrand in Osttirol: Kindergarten- und Schulpflicht in elf Gemeinden ausgesetzt

Wegen des Großbrandes in einer Recyclinganlage setzt das Land Tirol die Schul- und Kindergartenpflicht in mehreren Osttiroler Gemeinden aus. Die Einrichtungen bleiben jedoch geöffnet.

Wegen des Großbrandes der Recyclinganlage in Nußdorf-Debant wird die Schul- und Kindergartenpflicht am Montag, 30. Juni, in mehreren Osttiroler Gemeinden ausgesetzt. Konkret gilt die Maßnahme für Schülerinnen und Schüler in Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach, Dölsach, Nikolsdorf, Leisach, Assling, Amlach und Oberlienz.