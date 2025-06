Paris SG überrollt Messis Inter Miami und trifft auf Bayern

Paris Saint-Germain hat die nächste Fußball-Gala abgeliefert und seinem ehemaligen Superstar Lionel Messi einen bitteren Nachmittag beschert. PSG deklassierte am Sonntag das von Messi angeführte Inter Miami im Achtelfinale der Club-WM in Atlanta mit 4:0 (4:0). Die nächste Herausforderung wird wohl größer, im Viertelfinale am Samstag geht es gegen Bayern München. Der deutsche Meister besiegte mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer Flamengo Rio de Janeiro in Miami 4:2 (3:1).