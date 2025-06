Mehr als 50 Festnahmen bei Pride-Parade in Istanbul

Nach dem Verbot der Pride-Parade in Istanbul hat die türkische Polizei am Sonntag mehr als 50 Menschen festgenommen. Das Menschenrechtszentrum der Istanbuler Anwaltskammer erklärte, die Polizei habe vier als Beobachter benannte Mitglieder der Anwaltskammer "sowie mehr als 50 Personen durch willkürliche, ungerechte und illegale Inhaftierung ihrer Freiheit beraubt". Zuvor hatte die Polizei bereits Demonstranten in der Nähe des Stadtteils Ortaköy festgenommen.

Nach einer aufsehenerregenden Pride-Parade in Istanbul im Jahr 2014 mit mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten die türkischen Behörden die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer verboten, so auch in diesem Jahr.