AK erwartet Probleme bei Ferienbetreuung durch Budgetloch

Die Ferienbetreuung stellt in Österreich viele Eltern von Schulkindern vor Herausforderungen, immerhin stehen fünf Wochen Urlaubsanspruch allein im Sommer neun schulfreie Wochen gegenüber. In einer Umfrage der Arbeiterkammer (AK) mit über 1.000 Befragten haben voriges Jahr vier von zehn Personen Probleme beim Organisieren der Ferienbetreuung beklagt. In der AK befürchtet man, dass sich die Situation durch das Budgetloch noch weiter verschärfen wird.