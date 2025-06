Spindelegger "zuversichtlich" zu Österreichs UNO-Bewerbung

Damals konnte sich Österreich in einem Dreierrennen um zwei Plätze gegen Island behaupten, landete bei der Wahl durch die UNO-Generalversammlung aber hinter der Türkei. "Es war ein offenes Rennen", so Spindelegger. Kurz vor der Abstimmung hätten nämlich alle drei Staaten geglaubt, die erforderlichen Stimmen beisammenzuhaben. "Das heißt, man darf sich nicht sicher fühlen, auch wenn man viele Zusagen hat."

Mit der aktuellen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat Spindelegger nicht nur die Bewerbung um einen Sicherheitsratssitz gemeinsam, sondern war wie sie auch zugleich Chefdiplomat und Parteichef. Das Schwierige dieser Kombination sei, dass man auf Reisen "trotzdem noch mit einem Ohr hören muss, was im eigenen Land vor sich geht", so Spindelegger. "Darum wünsche ich ihr viel Glück, das alles zu bewerkstelligen, aber im Vergleich zu dem, was ein Regierungsamt ausmacht, ist der Parteivorsitz eine viel stärkere Herausforderung."

Spindelegger gilt als bundespolitischer Entdecker von Sebastian Kurz, den er im Jahr 2011 als Integrationsstaatssekretär in die Regierung holte. Drei Jahre später überließ er ihm das Amt des Außenministers, als er selbst ins Finanzministerium wechselte. Auf die Frage, ob er sich Kurz damals gut genug angeschaut habe, sagte Spindelegger: "Ja, absolut. Und ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent zu ihm." Nicht alles in der Politik sei "auf die Goldwaage zu legen", sagte er in Anspielung auf die scharfe Kritik an der Amtsführung des zwei Mal unfreiwillig aus dem Amt geschiedenen Kanzlers.