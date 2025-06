Wanderer stürzt in Haiming zehn Meter ab: Schwer verletzt aus steilem Gelände gerettet

Nach einem Absturz in Haiming blieb der Wanderer bewusstlos liegen. Als er wieder zu sich kam, setzte er den Notruf ab.

Ein 30-jähriger Österreicher hat sich am Sonntag bei einer Wanderung im Bereich Amberg/Gängewald in Haiming schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war allein vom sogenannten „Fischteich“ in Richtung der alten Stollen unterwegs gewesen.