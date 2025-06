Einbrecher stahlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Kitzbühel: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag (27. bis 29. Juni 2025) ist es in Kitzbühel im Ortsteil Ried Mühlau zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein gekipptes, ebenerdiges Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude – vermutlich unter Einsatz eines Schraubenziehers.