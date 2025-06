„Das Beste kommt noch": Boris Becker wird zum fünften Mal Papa

Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker hat ein Video seiner Frau Lilian mit sichtbar gewölbtem Bauch veröffentlicht. „A tiny miracle is on the way...The best is yet to come," (Deutsch: Ein kleines Wunder ist auf dem Weg....Das Beste kommt noch.), hieß es in der Bildunterschrift des Videos, das der 57-Jährige auf Instagram postete.